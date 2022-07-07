Эти кадры градоначальник опубликовал на своей странице в соцсетях.

В четверг, 7 июля, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин приехал на работу на газонокосилке. Таким необычным образом он решил показать закупленную для обслуживания города технику.

На опубликованных в соцсетях Муллина фото рядом с ним школьники на таких же газонокосилках.

- Наши ребята на каникулах помогают ухаживать за своим городом, получая при этом свой первый заработок,- объяснил градоначальник.

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