В Казани под открытым небом покажут фильм "Укротительница тигров"

Подобные кинопоказы проходят в городе систематически. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

7 июля жители и гости Казани смогут увидеть фильм "Укротительница тигров" под открытым небом. Показ состоится в рамках акции "Ретро-четверги" на летней сцене парка "Крылья Советов"- "Ракушке". Начало мероприятия запланировано на 21:00.

Напомним, что "Ретро-четверги" - цикл кинопоказов, который проходит в столице Татарстана уже не первое лето. Горожанам систематически и совершенно бесплатно показывают советские фильмы под открытым небом.

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