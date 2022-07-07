В Татарстане ожидается не только жара, но и гроза с ветром до 20 м/с

Днем в пятницу столбики термометров в регионе будут показывать до +31 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10:00 до 21:00 в пятницу, 8 июля, в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Отметим, что вместе с тем ночью в регионе прогнозируется от +10 до +15 градусов, в западных районах до +19 градусов, а днем - от +27 до +32 градусов.

Вплоть до 11 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.

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