В Татарстане ожидается не только жара, но и гроза с ветром до 20 м/с

Днем в пятницу столбики термометров в регионе будут показывать до +31 градуса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 10:00 до 21:00 в пятницу, 8 июля, в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.
Отметим, что вместе с тем ночью в регионе прогнозируется от +10 до +15 градусов, в западных районах до +19 градусов, а днем - от +27 до +32 градусов.
Вплоть до 11 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.
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