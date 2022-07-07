Вдоль трассы М7 в Татарстане демонтировали 26 незаконных рекламных баннеров

Работы по ликвидации незаконной рекламы на дороге не закончены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2022 года вдоль трассы М7 «Волга» в Татарстане демонтировали 26 рекламных баннеров, которые были установлены незаконно. Почти половина из них - 10 штук - были установлены в полосе отвода федеральной автомобильной дороги, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на «Волго-Вятскуправтодор».

Отмечается, что работы по ликвидации незаконных рекламных сооружений на трассе не закончены. В процессе работ будут демонтированы и те баннеры, что установлены не по ГОСТУ.

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