Татарстанца подозревают в покушении на убийство брата во время распития алкоголя

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей ФОКИН

33-летний житель Бавлинского района подозревается в покушении на убийство своего старшего брата. Преступление произошло в селе Васькино Туйралы. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь со знакомой семейной парой. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого братья подрались, а жена ударила мужа табуретом по голове.

На место прибыла бригада «скорой». Медики оказали пострадавшим помощь и уехали, а те продолжили пить. Под утра братья снова поругались и младший ударил старшего ножом в грудь, голову и плечо. Потерпевшего удалось спасти.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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