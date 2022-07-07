В День семьи, любви и верности в Казани включат подсветку на телебашне

Объект радует горожан своими огнями на различные праздники. Фото: Денис Городийско

В День семьи, любви и верности 8 июля на казанской телебашне включат подсветку. Она будет радовать жителей и гостей города своими огнями с 21:00 до 23:00, сообщают в пресс-службе Минцифразвития Татарстана.

В этот праздник подсветка будет включена и на телебашнях других городов России. Например, Воронежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-дону, Самары, Саранска и Челябинска. На медиафасаде Останкинской башни в Москве же будет включен видеоролик со словами: «С Днем семьи, любви и верности».

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