С 16 июля в Казани начнут поэтапно ограничивать движение по улице Фучика

Перекрыт будет участок проезжей части у дома №72. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле в Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта у дома №72 по улице Фучика. С 16 по 17 и с 23 по 24 числа там организуют работы по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метро, сообщают власти города.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

Напомним, что вторая линия метро должна появиться в столице Татарстана к 2027 году.

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