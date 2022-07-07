Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 8:01

С 16 июля в Казани начнут поэтапно ограничивать движение по улице Фучика

Все дело в проведении работ по выносу газопровода из зоны строительства метро
Алина АЛМАКАЕВА
Перекрыт будет участок проезжей части у дома №72.

Перекрыт будет участок проезжей части у дома №72.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле в Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта у дома №72 по улице Фучика. С 16 по 17 и с 23 по 24 числа там организуют работы по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метро, сообщают власти города.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

Напомним, что вторая линия метро должна появиться в столице Татарстана к 2027 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram