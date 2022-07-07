Виновником ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе в Марий Эл мог быть водитель грузовика

Авария произошла на первом километре автодороги «Шойбулак – Купсола – Курукнур». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Госавтоинспекция Марий Эл поделилась подробностями аварии, которая произошла 6 июля на первом километре автодороги «Шойбулак – Купсола – Курукнур» в Медведевском районе. Напомним, утром там столкнулись грузовик МАЗ с прицепом и легковушка «ВАЗ-1207».

Как оказалось, авария могла произойти по вине 26-летнего водителя большегруза. По предварительным данным, парень решил развернуться вне перекрестка, но не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП пострадали 62-летний водитель и три пассажира легковушки в возрасте 33, 46 и 48 лет.

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