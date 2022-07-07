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Общество7 июля 2022 7:32

В Казани появится 9 новых улиц

Они будут находиться в Советском районе
Алина АЛМАКАЕВА
Такое решение принял Исполком города.

Такое решение принял Исполком города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Советском районе Казани планируется сформировать девять новых улиц. Такое решение принял Исполком города. Постановление властей опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов.

Новые улицы будут называться:

«улица 1-я Рождественская – 1 нче Рождественская урамы»,

«улица 2-я Рождественская – 2 нче Рождественская урамы»,

«улица 3-я Рождественская – 3 нче Рождественская урамы»,

«улица 4-я Рождественская – 4 нче Рождественская урамы»,

«улица 5-я Рождественская – 5 нче Рождественская урамы»,

«улица 6-я Рождественская – 6 нчы Рождественская урамы»,

«улица 7-я Рождественская – 7 нче Рождественская урамы»,

«улица 8-я Рождественская – 8 нче Рождественская урамы»,

«улица 9-я Рождественская – 9 нчы Рождественская урамы».

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