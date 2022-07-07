В Казани появится 9 новых улиц

Такое решение принял Исполком города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Советском районе Казани планируется сформировать девять новых улиц. Такое решение принял Исполком города. Постановление властей опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов.

Новые улицы будут называться:

«улица 1-я Рождественская – 1 нче Рождественская урамы»,

«улица 2-я Рождественская – 2 нче Рождественская урамы»,

«улица 3-я Рождественская – 3 нче Рождественская урамы»,

«улица 4-я Рождественская – 4 нче Рождественская урамы»,

«улица 5-я Рождественская – 5 нче Рождественская урамы»,

«улица 6-я Рождественская – 6 нчы Рождественская урамы»,

«улица 7-я Рождественская – 7 нче Рождественская урамы»,

«улица 8-я Рождественская – 8 нче Рождественская урамы»,

«улица 9-я Рождественская – 9 нчы Рождественская урамы».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram