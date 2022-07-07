На пожаре в Набережных Челнах спасены два человека

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около шести часов утра в четверг, 7 июля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме 38/11 в Центральном районе Набережных Челнов. Прибывшие на место пожраные эвакуировали двух человек, надев них маски спасаемого капюшонного типа.

В трехкомнатной квартире на четвертом этаже горел балкона и частично - зал. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

- Пострадавших, погибших нет, - говорят в МЧС Татарстана. По предварительным данным, причиной ЧП стало неправильное использование бытовых электроприборов.

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