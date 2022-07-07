В Набережных Челнах простились с Русланом Филатовым, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Мужчине было 46 лет. Фото: администрация Набережных Челнов

В среду, 6 июля, в Набережных Челнах простились с Русланом Филатовым - 46-летним контрактником, который погиб в ходе спецоперации в Украине. Помимо родственником и друзей на церемонии присутствовали руководитель Исполкома города Фарид Салахов, а также депутаты Горсовета и Госсовета Татарстана.

- Родные и близкие, друзья, однополчане Руслана Владимировича, примите наши искренние соболезнования. Сегодня полумиллионный город скорбит вместе с вами. В наших сердцах он навсегда останется героем, - отметил в своей речи Салахов.

Напомним, ранее власти татарстанского автограда пообещали высечь имя Руслана Филатова на мемориальном комплексе у Вечного огня «Родина-мать».

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