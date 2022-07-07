В лагере под Казанью произошло короткое замыкание электропроводки

На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в среду, 6 июля, в детском лагере «Байтик» в поселке Крутушка Высокогорского района произошло короткое замыкание электропроводки. В результате этого задымлен оказался туалет на третьем этаже корпуса №1. Огня не было.

— До прибытия пожарных из здания вышли 30 детей и 7 сотрудников. Остальные дети находились на мероприятии, проводимом на улице, - говорят в МЧС Татарстана.

Никто не пострадал.

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