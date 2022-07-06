Россельхозбанк рассказал об участии в развитии рынка газомоторного топлива на выставке «АгроВолга-2022»

В Казани стартовала международная агропромышленная выставка «АгроВолга-2022», объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум на территории современного выставочного комплекса, с развитой и удобной инфраструктурой, имеющего прямое сообщение с аэропортом, в пределах шаговой доступности. В мероприятии принимает участие Россельхозбанк.

Заместитель директора Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Тептин в рамках круглого стола «Внедрение элементов бережливого производства в машинно-тракторном парке сельхозформирования» рассказал об участии банка в развитии рынка газомоторного топлива.

«С момента создания и по настоящий день банк активно включен в процесс реализации государственных социально-экономических задач, зарекомендовал себя как надежный партнер и современный универсальный коммерческий банк. Располагая обширной филиальной сетью, представлен практически во всех субъектах Российской Федерации, обладает достаточными ресурсами и компетенциями для достижения стратегических целей», – отметил Дмитрий Тептин.

Он добавил, что Россельхозбанк специально адаптировал кредитные продукты как для предпринимателей, так и для частных клиентов. Сегодня и организации, и физические лица могут получить в Россельхозбанке кредит на приобретение и установку или введение в эксплуатацию газобаллонного оборудования, включая комплектующие, а также на автотранспортные средства или сельскохозяйственную технику с возможностью использования газомоторного топлива. Банк также предлагает продукты, предусматривающие возможность инвестиционного и оборотного финансирования на цели развития газозаправочной инфраструктуры, в том числе постройку автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и КриоАЗС, покупку и переоборудование транспорта и техники на использование метана в качестве моторного топлива, закупку газомоторного топлива.

РСХБ принимает активное участие в мероприятиях, направленных на развитие рынка газомоторного топлива, с 2018 года, настроено взаимодействие с ООО «Газпром газомоторное топливо». В 2020 году было заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве по реализации совместных проектов, направленных на развитие рынка газомоторного топлива в Российской Федерации. Указанное взаимодействие послужило стимулом для банка в адаптации линейки банковских продуктов для участников рынка, представляющих различные отрасли экономики и сегменты бизнеса.