Опубликована программа празднования Дня семьи, любви и верности в Альметьевске

В ходе мероприятия состоится концерт и представление от кукольного театра.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В пятницу, 8 июля, в Альметьевске, равно как и во многих других городах России, отметят День семьи, любви и верности. Праздник пройдет в парке имени 60-летия нефти Татарстана. Гуляния начнутся в 15:00 с творческих мастер-классов, ярмарки от Гильдии ремесленников, спортивных игр и спектакля кукольного театра.
В 16:00 горожан будет ждать чествование семей Альметьевского района и праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.
На протяжении всего праздника его участников будут развлекать ростовые куклы. Кроме того, в парке будут организованы фотозоны и интерактивные точки.
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