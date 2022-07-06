Опубликована программа празднования Дня семьи, любви и верности в Альметьевске

В ходе мероприятия состоится концерт и представление от кукольного театра. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 8 июля, в Альметьевске, равно как и во многих других городах России, отметят День семьи, любви и верности. Праздник пройдет в парке имени 60-летия нефти Татарстана. Гуляния начнутся в 15:00 с творческих мастер-классов, ярмарки от Гильдии ремесленников, спортивных игр и спектакля кукольного театра.

В 16:00 горожан будет ждать чествование семей Альметьевского района и праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

На протяжении всего праздника его участников будут развлекать ростовые куклы. Кроме того, в парке будут организованы фотозоны и интерактивные точки.

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