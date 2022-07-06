Жительница Чувашии, задушившая дочь из-за ссор с сожителем, отрицает свою вину даже после суда

Злоумышленница приговорена к 12 годам колонии общего режима. Фото: Тимур ХАНОВ.

43-летняя жительница поселка Новое Атлашево Чебоксарского района признана виновной в убийстве своей трехлетней дочери. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год после освобождения.

Установлено, что в конце сентября 2021 года женщина задушила свою дочь в их квартире из-за частых ссор с сожителем - отцом девочки. После этого злоумышленница порезала себе руки и шею. От смерти ее спасли родственники, вовремя вскрывшие дверь.

Несмотря на все доказательства, женщина продолжает отрицать свою причастность к преступлению. Она признает, что кроме них с дочерью в квартире тогда никого не было, но уверяет, что убийца - кто-то другой, сообщает прокуратура Чувашии.

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