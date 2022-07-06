7 июля высокая пожарная опасность лесов прогнозируется в 8 районах Татарстана

Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов в республике будет действовать до 11 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 7 июля, в Татарстане ожидаются 3 и 4 классы пожарной опасности в зависимости от места. Дело в том, что, по прогнозу синоптиков, днем в республике будет до +31 градуса и лишь кратковременные дожди.

Так, средняя пожарная опасность лесов возможна в Набережных Челнах и 36 районах, среди которых Атнинский, Азнакаевский, Агрызский, Арский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский, Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Бугульминский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Заинский, Кукморский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Спасский, Сармановский, Сабинский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский и Ютазинский.

Высокая пожарная опасность лесов, в свою очередь, прогнозируется в Альметьевском, Апастовском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Пестречинском и Черемшанском районах и Казани.

Напомним, штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов в Татарстане будет действовать до 11 июля.

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