«Я всегда буду верным другом Татарстана»: генконсул Китая в Казани У Инцинь покинул свой пост

У Инцинь проработал в столице Татарстана пять лет. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 6 июля, генеральный консул Китая в Казани У Инцинь покинул свой пост после пяти лет работы. На прощание он встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который вручил ему медаль в честь 100-летия ТАССР.

- Вы заложили очень хороший фундамент, - отметил Минниханов, обращаясь к генконсулу. - Главное, чтобы ваш приемник был таким же активным и инициативным. Уверен, что позитивная динамика взаимодействия между Татарстаном и КНР сохранится и впредь.

У Инцинь, в свою очередь, заявил, что всегда будет верным другом Татарстана.

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