Для старшеклассников Казани создадут классы психолого-педагогической направленности

Такие направления откроются в 25 школах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября у 600 старшеклассников Казани появится возможность учиться в классах психолого-педагогической направленности. Такие откроются в 25 школах города: школах №№1, 13, 18, 34, 65, 71, 80, 81, 117, 119, 129, 143 и 184, гимназиях №№6, 8, 10, 12, 17, 52, 126 и 152, лицеях №№185, 187 и 188, а также полилингвальном комплексе «Адымнар».

Учащиеся этих классов обучатся азам педагогики и психологии, освоят навыки проектной деятельности, смогут попробовать себя в качестве вожатых в пришкольном лагере и пройти практику в начальных классах.

Прием желающих в классы психолого-педагогической направленности будет осуществляться на основании заявления выпускника 9 класса.

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