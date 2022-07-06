Врачи Набережных Челнов прооперировали парня с ручкой в половом органе

Сейчас с пациентом все хорошо. Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Вечером во вторник, 5 июля, в урологическое отделение горбольницы №5 в Набережных Челнах поступил 25-летний молодой человек. Оказалось, что в его половом члене уже два дня находится ручка. Самостоятельно извлечь инородный предмет пациент не смог, а лишь случайно засунул ее глубже. В итоге детородный орган распух и начал болеть.

Врачи оперативно прооперировали парня.

- Широкая часть ручки застряла в области ладьевидной ямки. Мы рассекли скальпелем ткани уретры и извлекли две части ручки, затем ушили края раны и наложили повязку, - говорит главный хирург больницы Рустам Абдурахманов.

Отмечается, что сейчас с пациентом все хорошо. В будущем он сможет иметь собственных детей.

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