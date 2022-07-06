У казанца украли 1,7 миллиона рублей, которые он оставил в салоне своего Porsche

В преступлении подозреваются двое мужчин - уроженцы Грузии и Абхазии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские Казани раскрыли кражу 1,7 миллиона рублей из салона автомобиля. Ранее с заявлением о преступлении к ним обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что оставил свой Porsche на парковке перед торговым центром на улице Ямашева, после чего ушел за покупками. Вернувшись, он обнаружил, что иномарка открыта и из нее пропала сумка с 1,4 миллиона рублей и 5,7 тысячи долларами США.

Подозреваемых удалось установить по камерам видеонаблюдения. Правоохранители увидели, как у Porsche тормозит «ВАЗ 2114», из которого выходит мужчина. Он открывает дверь иномарки и забирает сумку, после чего возвращается в отечественную легковушку и уезжает.

Установлено, что после кражи злоумышленники - 39-летний уроженец Грузии, а также 40-летний уроженец Абхазии - уехали в сторону Альметьевска. Задержать же их удалось в Бугульме. Мужчины не успели потратить чужие деньги, сообщает УМВД России по Казани.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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