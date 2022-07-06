Алан Дзагоев может перейти в казанский «Рубин». В трансфере заинтересован лично Слуцкий

У спортсмена также есть возможность перейти во владикавказскую «Аланию». Фото: футбольный клуб ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может начать следующий сезон в составе казанского «Рубина». Как стало известно «Комсомолке», в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер команды Леонид Слуцкий. Он уже провел предварительные переговоры с 34-летним игроком.

Правда, что у Дзагоева также имеется возможность перейти во владикавказскую «Аланию». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что за ЦСКА Дзагоев провел 14 сезонов подряд. Там спортсмен выступал под руководством нынешнего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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