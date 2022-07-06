Коллективный иммунитет населения региона к болезни составляет 12%. Фото: Ксения Высотина

В Татарстане продолжает снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 40 местных жителей. Вместе с тем в республике были госпитализированы 37 зараженных и выписано 72 переболевших им человек, сообщает в среду, 6 июля, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 152 806 татарстанцев, 149 406 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет населения региона к COVID-19 составляет 12%.

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