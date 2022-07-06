Жительницу Казани подозревают в систематическом истязании дочери-школьницы

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жительницы Казани возбуждено уголовное дело по факту истязания ребенка. Ранее в соцсетях сообщалось, что женщина била свою 10-летнюю дочь, заклеив рот школьницы скотчем, и выгоняла ее в подъезд в легкой одежде.

- Прокуратура Советского района Казани изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следственные органы СКР, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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