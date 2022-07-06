Помещение бывшего ресторана «Султанат» в Казани продают за 315 миллионов рублей

Информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На продажу выставлено помещение бывшего ресторана «Султанат», расположенное на улице Нурсултана Назарбаева в Казани. Продавец хочет за него 315 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Помещение площадью 2,4 тысячи квадратных метров может быть использовано новыми владельцами как под новый ресторан, так и под торговых или развлекательный комплексы или представительство какой-либо компании.

Напомним, азербайджанский ресторан «Султанат» в Казани закрылся в конце июня. Он работал в городе с 2013 года.

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