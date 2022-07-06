Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 9:01

С начала мая уличные артисты Казани согласовали с властями 2,9 тысячи выступлений

Еженедельно музыканты и художники бронируют площадки до 250 раз
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Алина АЛМАКАЕВА
Онлайн-платформа «Art-проспект» работает в столице Татарстана уже 2,5 месяца.

Онлайн-платформа «Art-проспект» работает в столице Татарстана уже 2,5 месяца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала запуска онлайн-платформы «Art-проспект» на ней зарегистрировали 239 уличных артистов Казани. За 2,5 месяца музыканты и художники согласовали с властями города 2,9 тысячи выступлений. Еженедельно они бронируют площадки до 250 раз, говорят в Исполкоме.

Чаще всего уличные артисты выступают в выходные. Большинство из них предпочитает в качестве площадки территорию у каменного компаса на улице Баумана.

Отметим, что «Art-проспект» - это онлайн-платформа, которую запустили в столице Татарстана 17 мая. С помощью нее уличные артисты города могут забронировать место для выступления. Художникам и музыкантам предоставляют 26 площадок. Каждую - не более чем на 3 часа за раз.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram