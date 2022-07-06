Житель Лениногорска признался в покушении на убийство собственного сына

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 июля, но «скорую» потерпевший вызвал только через несколько дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 57-летнего жителя Лениногорска возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство собственного 34-летнего сына. По версии следствия, он несколько десятков раз ударил чадо по разным частям тела, когда они распивали алкоголь в ночь с 1 на 2 июля. Потерпевший вызвал «скорую» только через несколько дней.

Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства, а в 2016 году он обсужден за нанесение тяжкого вреда здоровью все того же сына.

Свою вину в очередном преступлении мужчина признал.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram