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Общество6 июля 2022 8:16

Содержание «Ак Барс Арены» в Казани стоит по 306 миллионов рублей ежегодно

Большая часть этих денег выделяется из бюджета Татарстана
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Алина АЛМАКАЕВА
Количество привлекаемых внебюджетных средств планируется увеличить.

Количество привлекаемых внебюджетных средств планируется увеличить.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что на содержание стадиона «Ак Барс Арена» в Казани ежегодно тратится по 306 миллионов рублей. Большая часть этих средств - 180 миллионов рублей - идет из бюджета Татарстана и 120 миллионов - из внебюджетных средств. Об этом на заседании круглого стола «О мерах по развитию социальной и экономической инфраструктур спортивных объектов, построенных к чемпионату мира по футболу FINA в 2018 году» заявил замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Шайхутдинов также заметил, что в планах ведомства увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств.

Напомним, в 2021 году Сборная России по футболу отказалась играть на «Ак Барс Арене», объяснив это плохим состоянием газона. Однако поле на казанском стадионе тогда прошло проверку РФС и матч состоялся.

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