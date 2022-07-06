21-летнего жителя Заинска будут судить за уклонение от службы в армии

На данный момент ведется расследование уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении 21-летнего жителя Заинска возбуждено уголовное дело по факту уклонения от прохождения военной службы. Прокуратура города установила, что молодой человек неоднократно игнорировал повестки в военкомат.

Сейчас ведется расследование преступления. Оно находится под контролем надзорного ведомства.

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