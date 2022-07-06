В Волжске столкнулись грузовик и мотоцикл, байкер получил травмы

По предварительным данным, виновник аварии - водитель большегруза. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Во вторник, 5 июля, около 17:15 у дома №13 по улице Кузьмина в Волжске столкнулись грузовик КАМАЗ и мотоцикл Honda. По предварительным данным, 62-летний водитель большегруза, поворачивая налево, не уступил дорогу байкеру.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель мотоцикла. С различными травмами мужчина был госпитализирован.

Всего же за минувшие сутки в Марий Эл произошли три аварии с пострадавшими. Автоинспекторами было пресечено более 290 нарушений правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция республики.

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