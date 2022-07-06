Часть Вознесенского тракта в Казани сделают платной

Протяженность платного участка составит восемь километров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани продолжаются работы по строительству Вознесенского тракта. Как стало известно, участок проспекта Победы до трассы М7 протяженность около восьми километров планируют сделать платным. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Участок будущего тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы будет бесплатным.

Напомним, что магистраль в городе должны построить к 2024 году.

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