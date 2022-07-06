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Общество6 июля 2022 6:30

И.о. руководителя отделения ПФО в Набережных Челнах стала Светлана Ершкова

Ранее она была заместителем клиентской службы учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Отделение осталось без руководителя после того, как Эдуард Фаттахов был назначен главой администрации Центрального района.

Отделение осталось без руководителя после того, как Эдуард Фаттахов был назначен главой администрации Центрального района.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Исполняющей обязанности руководителя отделения Пенсионного фонда в Набережных Челнах назначена Светлана Ершкова. До этого момента она была заместителем клиентской службы учреждения, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, экс-руководитель отделения ПФР в городе Эдуард Фаттахов ранее был назначен главой администрации Центрального района татарстанского автограда. Искандер Галимов, занимавший эту должность до него, скончался во время лыжного марафона на Камчатке.

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