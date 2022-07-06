И.о. руководителя отделения ПФО в Набережных Челнах стала Светлана Ершкова

Отделение осталось без руководителя после того, как Эдуард Фаттахов был назначен главой администрации Центрального района. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Исполняющей обязанности руководителя отделения Пенсионного фонда в Набережных Челнах назначена Светлана Ершкова. До этого момента она была заместителем клиентской службы учреждения, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, экс-руководитель отделения ПФР в городе Эдуард Фаттахов ранее был назначен главой администрации Центрального района татарстанского автограда. Искандер Галимов, занимавший эту должность до него, скончался во время лыжного марафона на Камчатке.

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