Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в сдаче нормативов ГТО

Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ФЗСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО). Тестирование проходило в г. Казани на базе стадиона «Трудовые резервы».

В мероприятии приняли участие 46 работников аппарата управления и Казанского районного нефтепроводного управления. Оно проводилось в присутствии уполномоченного представителя Спорткомитета Республики Татарстан от ФЗСК «Готов к труду и обороне».

Участники пяти возрастных групп прошли испытания по 5 дисциплинам: подтягивание, отжимание, поднимание туловища, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Все участники справились с выполнением нормативов, однако по правилам комплекса желающие смогут улучшить результаты, повторно выполнив тестирование до конца текущего года, но не ранее, чем через 45 дней.

Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» традиционно показывают высокие результаты в корпоративных спартакиадах среди организаций системы «Транснефть», а также принимают участие в общероссийских спортивных мероприятиях.