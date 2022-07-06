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Спорт6 июля 2022 5:20

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич пострадал во время матча с «Динамо»

По предварительным данным, у спортсмена разрыв крестообразной связки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Фото: футбольный клуб «Рубин»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Фото: футбольный клуб «Рубин»

Во вторник, 5 июля, в Казани состоялся футбольный матч между местным «Рубином» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, но это не главный негативный момент для казанцев. Ведь в ходе игры пострадал их полузащитник Дарко Йевтич. По предварительным данным, у спортсмена разрыв крестообразной связки.

- Это такая травма, механизм в которой может быть какой угодно. У мениска или боковых связок определенный механизм, а крестообразная связка может быть от поднимания по лестнице до контакта, - заметил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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