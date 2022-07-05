В Чебоксарах состоялся молодежный хакатон, в котором приняли участие несколько сотен человек

Фото: администрация города Чебоксары

В рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести в Чебоксарах состоялся молодежный хакатон. В мероприятии приняли участие около 200 представителей рабочей молодежи, которые два дня посещали интерактивные зоны, тематические площадки, выставки и дискуссионный клуб.

Участники хакатона также обсуждали вопросы профессиональной самореализации и развития студенческих отрядов, обучались тайм-менеджменту и делились своим опытом.

- Молодежь всегда заряжает энергией, подхватывает самые современные идеи. Думаю, результаты мы увидим в ближайшем будущем, потому что именно дружеские связи с другими городами — это и есть тот самый процесс, необходимый для сшивания сегодня всей России, о котором говорит наш Президент Владимир Путин, - заявил в своей речи глава администрации города Денис Спирин.

Предприятия Чувашии организовали для молодежи ярмарку вакансий. Свои предложения на них среди прочих представляли Тракторный, Чапаевский и Агрегатный заводы.

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