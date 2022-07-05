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Общество5 июля 2022 12:32

Четыре компании из Казани попали под японские санкции

Речь идет в том числе о Казанском приборостроительном конструкторском бюро
Алина АЛМАКАЕВА
Япония считает, что такие меры сократят работу компаний, которые влияют на промышленную базу России.

Япония считает, что такие меры сократят работу компаний, которые влияют на промышленную базу России.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стало известно, что под новые санкции Японии попали четыре казанские компании. Это АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», АО «НПО „Радиоэлектроника“» имени Шимко, АО «Радиоприбор» и АО «Рычаг». Дело в том, что все они находились в корпорации «Ростех», которая, в свою очередь, включена в состав концерна «Радиоэлектронные технологии».

В стране восходящего солнца считают, что санкции сократят работу компаний, влияющих на промышленную базу России.

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