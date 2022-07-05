Четыре компании из Казани попали под японские санкции

Япония считает, что такие меры сократят работу компаний, которые влияют на промышленную базу России. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стало известно, что под новые санкции Японии попали четыре казанские компании. Это АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», АО «НПО „Радиоэлектроника“» имени Шимко, АО «Радиоприбор» и АО «Рычаг». Дело в том, что все они находились в корпорации «Ростех», которая, в свою очередь, включена в состав концерна «Радиоэлектронные технологии».

В стране восходящего солнца считают, что санкции сократят работу компаний, влияющих на промышленную базу России.

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