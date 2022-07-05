Опубликована программа празднования Дня семьи, любви и верности в Набережных Челнах

Финалом гуляний станет концерт «Моя семья - мой мир». Фото: Андрей КАРА

День семьи, любви и верности в Набережных Челнах будут отмечать два дня подряд - 7 и 8 июля. В первый день горожан будут ждать на празднике в парке имени Бибишева, который начнется в 15:00. Немногим позже - в 16:00 - концерт состоится на бульваре Кереселидзе.

Основное празднование состоится 8 июля. В 10:00 на бульваре Энтузиастов начнутся«Семейные гулянья». В 17:00 на площади ДК «Камаз» в парке Победы будут организованы концерты. В это же время праздник стартует на Боровецком бульваре и на бульваре Юных Ленинцев, где запланирован уличный фестиваль «Семья - залог здоровья»

Финалом гуляний станет концерт «Моя семья - мой мир» в 18:00 на площади ДК «Энергетик».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В День семьи, любви и верности в Набережных Челнах распишутся 40 пар

Еще 98 семей будут созданы в городе 7 и 9 июля (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram