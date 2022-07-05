Ограничение движения по улице Столбова в Казани продлено до 25 июля

Участок возле домов №№1/3 и 11 должен был открыться еще 26 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работы по прокладке коммуникаций на улице Столбова в Казани начались 23 мая и должны были завершиться еще 26 июня. Однако они продолжаются до сих пор, а ограничение движения возле домов №№1/3 и 11 продлено до 25 июля, сообщают власти города.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала об ограничении движения по улице Фучика - от улицы Закиева до улицы Минская. С 15 июля до начала августа там будут вестись работы по строительству Вознесенского тракта.

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