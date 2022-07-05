СУ СКР по Татарстану: мужчина едва не убил таксиста, когда тот привез его в другой район

По версии следствия, на момент преступления обвиняемый был пьян. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство таксиста в Казани. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июля мужчина отмечал свой день рождения, после чего вызвал машину, чтобы доехать до Вахитовского районе. Однако, будучи пьяным, он указал в приложении не тот адрес и водитель отвез клиента в поселок Кадышево.

Когда 43-летний таксист потребовал оплатить поездку, злоумышленник достал нож и несколько раз ударил водителя в грудь, а потом убежал и лег спать в кустах, предполагают следователи. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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