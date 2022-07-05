Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 12:26

СУ СКР по Татарстану: мужчина едва не убил таксиста, когда тот привез его в другой район

К слову, злоумышленник сам неверно указал адрес в приложении, предполагают следователи
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По версии следствия, на момент преступления обвиняемый был пьян.

По версии следствия, на момент преступления обвиняемый был пьян.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство таксиста в Казани. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июля мужчина отмечал свой день рождения, после чего вызвал машину, чтобы доехать до Вахитовского районе. Однако, будучи пьяным, он указал в приложении не тот адрес и водитель отвез клиента в поселок Кадышево.

Когда 43-летний таксист потребовал оплатить поездку, злоумышленник достал нож и несколько раз ударил водителя в грудь, а потом убежал и лег спать в кустах, предполагают следователи. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram