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Общество5 июля 2022 12:00

Минниханов поздравил командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина со званием Героя России

Глава Татарстана заметил, что местные жители гордятся своим земляком и желают ему новых успехов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Уроженец Татарстана, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин получил звание Героя России. С этим его поспешил поздравить глава республики Рустам Минниханов.

В своей телеграмме он заявил, что татарстанцы гордятся своим земляком и желают ему новых успехов в службе, крепкого здоровья и счастья.

- Авторитетный военачальник, опытный профессионал ратного дела, в непростой для Родины час Вы еще раз подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества и личное мужество, внесли значимый вклад в решение особой государственной задачи и обеспечение безопасности нашей страны, - отметил Рустам Минниханов.

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