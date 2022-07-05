Минниханов поздравил командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина со званием Героя России

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Уроженец Татарстана, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин получил звание Героя России. С этим его поспешил поздравить глава республики Рустам Минниханов.

В своей телеграмме он заявил, что татарстанцы гордятся своим земляком и желают ему новых успехов в службе, крепкого здоровья и счастья.

- Авторитетный военачальник, опытный профессионал ратного дела, в непростой для Родины час Вы еще раз подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества и личное мужество, внесли значимый вклад в решение особой государственной задачи и обеспечение безопасности нашей страны, - отметил Рустам Минниханов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram