В Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

Воды в домах не будет вплоть до 6:00 9 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 8 июля, ряд домов Советского района Казани почти на сутки останется без воды. Все дело в проведении работ по установке двух водопроводов.

Так, вплоть до 6:00 9 июля воды не будет в домах №№11, 86 корп.3, 86 корп.4а, 86 корп.5, 86 корп.7, 86 корп.9, 86 лит. В, 86 лит. В5, 86а корп.2, 118 корп.1, 120а, 122 корп.1, 122 корп.2, 124, 124 корп.4, 124 корп.15, 124 корп.18, 124 корп.19, 124 корп.20, 124 стр.1, 124 стр.2, 124 стр.3, 124а, 124б, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 124б корп.1, 124б корп.2, 124б корп.3, 159, 159/1, 159б, 159 корп.1, 159 корп.3, 159 корп.4, 159 корп.5, 159 корп.6, 161, 161 корп.1, 161 корп.2, 161 корп.3, 161а, 161б, 161в, 161д, 161е, 161ж, 161а корп.1, 163, 163а, 163а/4, 163а корп.1, 163а корп.3, 167, 167/1, 167/2, 167 корп.1 по улице Аделя Кутуя, домах №№53, 53 корп.4, 53 корп.6, 53 корп.8, 53 корп.10, 53 корп.14, 53 корп.15, 53 корп.16, 53 корп.17, 53 корп.1а, 53а, 53к, 53а корп.3, 53б корп.1, 53б стр.1, 55а, 55а/1, 59в, 59в корп.1 по улице Гвардейская, домах №№46, 46б. 46в, 46г по улице Даурская, домах №№52а, 52б, 52а корп.1, 52 корп.2 по улице Отрадная.

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