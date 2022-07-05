В Татарстане хотят запретить продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним

Дело в том, что употребление тонизирующих напитков вызывает привыкание и вредит здоровью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили законопроект, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним на территории республики. Авторами инициативы стали зампредседателя парламента Юрий Камалтынов, председатель комитета по соцполитике Светлана Захарова и зампред комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

В разъяснительной записке сказано, что вещества, которые содержатся в тонизирующих напитках, вызывают привыкание, имеют чрезмерно повышенную дозу сахара и кофеина. Помимо этого, энергетики вызывают неврологические и сердечно-сосудистые нарушения, депрессию.

Если законопроект будет принят, то его нарушителей будут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.

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