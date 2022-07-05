Заведующую одного из домов престарелых в Чувашии обвиняют в краже пенсии подопечной

Свою вину в преступлении женщина признала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней заведующей домом престарелых и инвалидов в Батыревском районе. Женщину обвиняют в краже пенсии умершей подопечной.

В районной прокуратуре говорят, что пенсионерка сама отдала обвиняемой свою банковскую карту на временное хранение. Когда бабушка умерла, заведующая сняла с ее счета 7,4 тысячи рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Свою вину женщина признала. Она также возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело передано в суд.

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