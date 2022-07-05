6 июля в Татарстане стартует второй этап записи детей в первые классы школ

Документы ждут от родителей будущих первоклассников, не закрепленных к учебным учреждениям территориально. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 6 июля, в Татарстане стартует второй этап приема документов на зачисление детей в первые классы школ. Он организован для будущих первоклассников, которые не закреплены к учебным учреждениям территориально.

Подать заявление можно будет через портал Госуслуг до 5 сентября.

Решение о зачислении ребенка в школу будет сообщено родителям в течение пяти рабочих дней после подачи документов.

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