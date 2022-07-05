Жителя Марий Эл осудили за попытку зарезать продавца во время кражи мяса из магазина

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Иван ВИСЛОВ

47-летнего жителя поселка Советский признали виновным в разбое с применением насилия, покушении на убийство и краже чужого имущества с банковского счета. Установлено, что 13 января он похитил карту собутыльника и потратил с нее более 9,6 тысячи рублей, а 29 января попытался украсть мясо из магазина, в процессе чего едва не убил женщину.

Мужчина был пьян, когда пришел в продуктовый в тот день. Под предлогом покупки большого количества свинины, он зашел с продавцом на склад, где повалил ее на пол и пару раз попытался ударить ножом в шею. Женщина смогла вырваться, убежать и позвать на помощь. Злоумышленника задержал прохожий.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим за убийство. В этот раз суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

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