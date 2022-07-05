В честь дня рождения Центра семьи «Казан» смотровая площадка работает бесплатно

«Чаша» впервые распахнула свои двери 5 июля 2013 года. Фото: kzn.ru

Во вторник, 5 июля, Центр семьи «Казан» отмечает свой восьмой день рождения. В честь праздника горожане и гости столицы Татарстана могут подняться на смотровую площадку бесплатно. Для этого достаточно сказать на кассе фразу «Живу в Казани» и показать подписку на telegram-каналы мэрии и Дирекции парков и скверов.

Напомним, Центр семьи «Казан», который в народе также называют «Чашей», впервые распахнул свои двери 5 июля 2013 года. С тех пор он стал главным дворцом бракосочетания в Казани.

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