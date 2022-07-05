Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 июля 2022 10:25

За сутки в Татарстане госпитализировали 51 зараженного COVID-19

Вместе с тем выписаны были 98 переболевших вирусом человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 по-прежнему составляет 12%.

Коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 по-прежнему составляет 12%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 41 новый случай COVID-19, госпитализировали 51 зараженного и выписали 98 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 5 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 152 766 татарстанцев, 149 334 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 составляет 12%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram