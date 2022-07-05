Стали известны подробности хлопка на катере в Татарстане, в результате которого пострадали пять человек

ЧП произошло 3 июля в СНТ «Щурячий» Зеленодольского района. Фото: МЧС Татарстана

Стали известны подробности возгорания в двигателе катера «Slider 180», которое произошло 3 июля в СНТ «Щурячий» Зеленодольского района. В результате хлопка пострадали пять человек, в том числе 13-летняя девочка. Они получили ожоги.

По версии следствия, 71-летний владелец катера предложил покататься супруге и взрослой дочери, а также соседке и ее несовершеннолетней дочери. Мужчина вывел судно в акваторию реки Волга и попытался запустить двигатель. В этот момент пары топлива загорелись. Люди были вынуждены прыгнуть в воду.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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