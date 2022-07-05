В Курбан-байрам общественный транспорт Казани начнет ходить с 1:30

С ночи будут курсировать курсировать автобусы №№5, 22, 29, 33, 37, 47, 56, 74, 75 и 91, троллейбусы №№1 и 2. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 9 июля, когда в Татарстане будут отмечать исламский праздник Курбан-байрам, общественный транспорт Казани начнет ходить с 1:30. Делается это для того, чтобы верующие могли без проблем добраться до мечетей. Мероприятия там начнутся в 2:30 с чтения утреннего намаза.

Так, с ночи в городе будут курсировать автобусы №№5, 22, 29, 33, 37, 47, 56, 74, 75 и 91, а также троллейбусы №№1 и 2.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о точном времени и местах, где будут проводиться праздничные молитвы.

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