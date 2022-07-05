В результате ДТП в Йошкар-Оле пострадали три человека, в том числе ребенок

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 14:50 в понедельник, 4 июля, на перекрестке улиц Баумана и Чкалова в Йошкар-Оле столкнулись автомобили Mitsubishi и "Лада Веста". В результате ДТП пострадали 23-летний водитель иномарки, 32-летняя женщина, находившаяся за рулем отечественной легковушки, и двухлетняя девочка - пассажирка Mitsubishi.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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