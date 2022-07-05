Благоустройство двора Присутственных мест в Казанском кремле начнется в 2022 году

Концепция двора ранее получила главы Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что благоустройство двора Присутственных мест в Казанском кремле начнется в текущем году. Подрядчиком будет обустроена зона для отдыха и места для организации мероприятий. На озелененной территории создадут пруд и установят навесы от солнца. Для туристов организуют сувенирные магазины, ремесленные мастерские, а также летние террасы кафе и ресторанов, сообщает «Бизнес Online».

Завершить работы планируется к туристическому сезону в 2023 году. Напомним, ранее сообщалось, что в здании Присутственных мест Казанского Кремля планируется открыть музейные пространства и творческие мастерские.

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